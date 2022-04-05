بسام ابو زيد ينفي ويوضح

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نشر الاعلامي بسام ابو زيد التوضيح التالي:

أورد موقع tayyar.org خبرا مفاده أنني مدير الحملة الانتخابية للمرشح الأستاذ جورج شهوان،إنني أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا،وكل ما في الأمر أن الأستاذ شهوان هو صديق منذ أن بدأت بممارسة مهنة الصحافة وهو ككل المرشحين يرغب في التعاون مع مؤسسات ومواقع إعلامية لحملته الانتخابية ولذلك اتصل أيضا بوكالة اخبار اليوم التي انا شريك فيها مع الزميل عمر الراسي وقد التقيناه كما التقينا ونلتقي عددا آخر من المرشحين من أجل ما يرغبون به من إعلام وإعلان إنتخابي.

وفي معرض التوضيح لا بد من الإشارة إلى أن العلاقة التي تربطني أيضا بالشيخ نديم بشير الجميل هي أكثر من ممتازة وايضا هناك تعاون شخصي معه في المجال الإعلامي.