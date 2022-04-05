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إنتخابات 2022- الأخبار: لائحة لبهاء الحريري في بيروت الثانية

5
APRIL
2022
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الأخبار: علمت «الأخبار» أن بهاء رفيق الحريري سيخوض المعركة الانتخابية في دائرة «بيروت الثانية» عبر لائحة جرى تسجيلها في وزارة الداخلية ولم يعلَن عنها بعد، وهي تضمّ عدداً من الأسماء من بينها خلود وتار القاسم (ترشحت عن المقعد السني في بيروت في الدورة الماضية)، أحمد مختار خالد، فؤاد الديك، سمير الحلبي ومحافظ بيروت السابق نقولا سابا. وقالت المصادر أن الحريري قرر رعاية هذه اللائحة كونها تضم «مستقلين»، وهو «كانَ قد وعدَ بأنه «سيدعم مرشحين من الثورة ومن المجموعات التغييرية»، علماً أن المفاوضات بينه وبينَ الكثير من الأسماء التي تصدّرت «17 تشرين» وصلت إلى حائط مسدود.

 

ويتردد على هذا الصعيد، من مقربين من الحريري نفسه، أن بعض المرشحين «الثوريين» تواصلوا معه لفترة طويلة خلال تأليف اللوائح للوصول إلى اتفاق بأن يكون عراّب لائحة تضم مرشحين من المجموعات التغييرية ومن بينهم وضاح الصادق، لكن الأمور لم تصل إلى خواتيمها المرجوة، بعدما اعتبر الحريري أن الأموال التي يطلبها هؤلاء كبيرة.


وتتنافس في «بيروت الثانية» لوائح ثنائي حزب الله وحركة أمل، فؤاد مخزومي، جمعية المشاريع الإسلامية (الأحباش)، «بيروت تواجه» برئاسة الوزير السابق القاضي خالد قباني وبرعاية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، و«هيدي بيروت» بإشراف رئيس نادي الأنصار نبيل بدر المتحالف مع الجماعة الإسلامية، إضافة إلى لائحة تضمّ مرشحين من المجتمع المدني من بينهم نقيب المحامين ملحم خلف ووضاح الصادق وإبراهيم منيمنة.

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