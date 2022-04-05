عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 نيسان 2022

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الأخبار: الغرب يرفع «قميص» بوتشا

هل تعطّل الكهرباء الانتخابات؟



16 مليون دولار كلفة تأمين التيار لمراكز الاقتراع والفرز







الديار: خلاف اميركي سعودي حول الانتخابات: الرياض مع التأجيل واميركا تخشى الفوضى!

«عجقة» لوائح وصراع على وراثة المستقبل لا مواجهة حزب الله وعون يتدخل انتخابيا؟

توقيع مبدئي محتمل مع «الصندوق» الخميس وتفاؤل حذر من البنك الدولي بالإصلاحات



النهار: إلى السباق الانتخابي... تحت إنذار "الإفلاس"!





الجمهورية: إكتملت اللوائح وبدأ السباق

103 لوائح تخوض إنتخابات 2022



البناء: انقسام أوروبيّ حول معادلة الغاز بالروبل… والصين والهند وروسيا لبديل موحّد للسويفت / إيران: لن نعود إلى فيينا إلا لتوقيع الاتفاق… ومبيعاتنا النفطيّة تقارب 4 ملايين برميل يومياً / انتهاء تشكيل اللوائح يكشف تفكك «المجتمع المدنيّ»… وفشل محاولات وراثة الحريريّ /

اللواء: «سقطة الشامي» تشغل أصدقاء لبنان.. وعون يتدخل لإنقاذ لائحة جزين!

ميقاتي في كليمنصو ويضم مرشحة جنبلاط الى لائحته.. والمصارف تعترض على تراتبية توزيع المسؤوليات

نداء الوطن: المصارف "تخاصم" الدولة وعون "تتهرّب"... وميقاتي "يفرمل" التعيينات

"زحطة" الشامي "دركبت" الحكومة: "أفلسنا وما أفلسنا"!

l'orient le jour: « L’État et la BDL sont en faillite » : le tollé provoqué par Saadé Chami