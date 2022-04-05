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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 5 نيسان 2022

5
APRIL
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يقول خبراء إسرائيليون إن تمسك فصائل المقاومة بمعادلة تدخل غزة بصواريخها إذا تمّ اقتحام مخيم جنين وفقاً للمعادلة التي أدت إلى معركة سيف القدس لوقف إخلاءات حي الشيخ جراح سيعني نشوء مناطق محرّرة في الضفة الغربية ستتحوّل إلى غزة جديدة.

 

خفايا

قالت مصادر إحصائية إن اكتمال تشكيل اللوائح يقول إن حزب الله والحلفاء يضمنون 60 مقعداً وخصومهم يضمنون 40 وإن التنافس على الباقي يرجّح أن يؤمن 18 في الوسط و6 للحزب والحلفاء و4 للخصوم.

 

 


اللواء: أسرار

همس
قطع قطب سياسي مقيم في الخارج اتصالاته مع عدد من الشخصيات التي كانت محسوبة أو مقرَّبة منه على الخلفية المعروفة إزاء الاستحقاق المرتقب..


غمز
بدأت اللوائح المعارضة «للثنائي» في الجنوب تواجه تأزمات من جرّاء تدخلات خاطئة أو حسابات تعود إلى «الأمراض الطفولية» التي أصابت تجارب فصائل اليسار!


لغز
أثارت تصريحات مسؤول حكومي في ما خص مالية الدولة، أزمة لدى جهات متعددة، إذ لوحظ في التقييمات أنها لا تنفع التفاوض مع صندوق النقد في هذه المرحلة.

 

 


نداء الوطن: خفايا

يعمُد بعض المصارف إلى الإمتناع عن فتح التداول على منصة صيرفة إلا من أجل إتمام عمليات خاصة بمبالغ كبيرة وفي أوقات محددة.

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