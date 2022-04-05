نداء الوطن: رئيس الحكومة تعمّد التأكيد على أنه عازم على "فرملة" التعيينات

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

حكومياً، لفتت أمس زيارة الرئيس ميقاتي إلى كليمنصو حيث استقبله رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط وتداول معه في ملفات الساعة وفي مقدمها الشأن الانتخابي، لا سيما وأنّ رئيس الحكومة ضمّ على اللائحة المدعومة منه في طرابس مرشحة "الاشتراكي" عفراء عيد.

وأثناء مغادرته، لوحظ أنّ رئيس الحكومة تعمّد التأكيد على أنه عازم على "فرملة" التعيينات في مجلس الوزراء في المدى المنظور، قائلاً: "لا تعيينات في الوقت الحاضر". ولدى سؤاله عما إذا كان كلامه يعني أنّه يفضل إرجاء إقرار سلة التعيينات الجديدة إلى "العهد المقبل"، اكتفى بالإجابة: "لا تعيينات في جلسة الحكومة الأربعاء المقبل".