إنتخابات 2022- الديار: دبلوماسي اميركي كبير: الاستراتيجية السعودية بانها «قصيرة النظر»... واشنطن لا تزال مصرة على اجراء الانتخابات في موعدها

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لكن الاميركيين والفرنسيين، لم يوافقوا على هذا «الاستنتاج» السعودي، (أي تأجيل الإنتخابات) ووفقا للمعلومات، وصف دبلوماسي اميركي كبير الاستراتيجية السعودية بانها «قصيرة النظر» «وغبية»، لانها ستسمح لحزب الله بالسيطرة على البلاد في حال عمت الفوضى لان الحزب هو الاقدر على التحكم بزمام الامور على الارض. كذلك فان اي فوضى قد تكون دون «كوابح»، ولن تكون هناك اي ضمانات بعدم انتقال التوتر الى الحدود الجنوبية، وهو امر لا تريده واشنطن، فهي بغنى عن حرب جديدة بين اسرائيل وحزب الله في منطقة «الحروب التي لا تنتهي».

ولهذا كانت واشنطن ولا تزال مصرة على اجراء الانتخابات في موعدها مهما كانت النتائج، مع قناعة راسخة لدى الادارة الاميركية بان خيار الرياض الانسحاب من الساحة اللبنانية اضر كثيرا بفرص «الحلفاء» على استعادة الاكثرية النيابية...