ميقاتي تابع الأحداث الأمنية في طرابلس: أمن المواطنين أولوية والقوى الأمنية مطالبة بالتشدد

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تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاحداث الامنية الني وقعت في منطقة التبانة في طرابلس وأجرى لهذه الغاية اتصالات بقيادة الجيش وقادة الاجهزة الامنية واطلع منهم على الوضع الميداني والاجراءات التي إتخذت لضبط الفلتان.

وشدد رئيس الحكومة "على ضرورة حفظ الامن وعدم التهاون مع المخلين ومطلقي النار خصوصا ان ضحيتين بريئتين سقطتا ظلما"، مؤكدا ان "امن المواطنين اولوية سواء في طرابلس او غيرها"، مطالبا الجيش والقوى الامنية "بالتشدد في حفظ الامن، وملاحقة كل من تسول له نفسه ان يهدد او يعبث بسلامة الناس وأمنهم".