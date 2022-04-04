اشكال عائلي في التبانة وسقوط قتيلين

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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيانٌ جاء فيه: "بتاريخ 4 /4 /2022، واثر خلافات عائلية وقع اشكال بين عائلتين في منطقة التبانة طرابلس تطور الى اطلاق نار ما ادى الى اصابة الطفل (م.س) الذي نُقل الى احد المستشفيات لكنه ما لبث ان فارق الحياة".



وأضاف, "على الاثر اقدم عدد من الشبان على اطلاق النار عشوائياً في المنطقة وحرق احد المحال التجارية، ما ادى الى اصابة المواطن ( ع. ق. ا) الذي فارق الحياة، كما اصيب كلٌ من (ب. ص) و( ف . ع) و( ا . ق)".



وتابع البيان, "على الفور تدخلت قوة من الجيش لضبط الوضع حيث تعرضت الى اطلاق نار كثيف ما اضطر العناصر الى الرد على مصادر النيران".

ووفق البيان, "قد نفذت قوة من الجيش عملية دهم لتوقيف مطلقي النار وأوقفت المواطن (ا.ع) وتجري المتابعة لتوقيف باقي مطلقي النار. وتمت اعادة الوضع الى طبيعته وبوشرت التحقيقات باشراف القضاء المختص".