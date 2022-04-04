توقيف 6 أشخاص في مناطق عدّة

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 3 /4 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الصفير – الضاحية الجنوبية المواطنين (ح.م.) و (و.ش.) والسوري (ع.ك.) لتعاطيهم المخدرات وإقدامهم ملثمين بتاريخ 23 /3 /2022 على سرقة محل لبيع الهواتف الخلوية في منطقة برج البراجنة وقيام الأخير بإطلاق النار بإتجاه صاحب المحل ما أدى إلى إصابته، وقد ضُبطت بحوزتهم كمية من المخدرات.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة أمام مدخل مخيم شاتيلا – الضاحية الجنوبية، المواطن (م.ت.) والسوري (خ.ع.) لإقدامهما على تجارة المخدرات وترويجها وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (١٠٠٧٨٠ حبة كاريزول – 6000 حبة ترامدول) وكمية من الماريجوانا.

كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في مخيم نهر البارد – طرابلس، الفلسطيني السوري (أ.ط.) لقيامه بتجارة المخدرات وترويجها، والتجول بهوية مزورة، وضبطت في منزله داخل المخيم كمية من المخدرات.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المخلص.