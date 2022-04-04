living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

داليا داغر عبر ضروري نحكي: من يملك ترف التمويل يبيع الناس شعارات رنّانة

4
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مقدّمة "ضروري نحكي: 

دخلنا في مرحلة العدّ العكسي النهائي للإنتخابات النيابية. اللوائح تشكّلت وتسجّلت قبل إنتهاء المهلة المُحدّدة في القانون، منتصف هذه الليلة.
رسميا، أربعون يوما يفصلنا عن 15 أيار، ستشتدّ في خلالها الحملات الإنتخابية على وقع تحالفات بعضها مألوف والبعض الآخر مُستغرب. لا سيما تلك التي قامت على خطاب التجديد ومكوّناتها رموز فاقعة على الإقطاع السياسي.
على طول الأتوستراد الساحلي من الجنوب الى الشمال، تمتدّ الحملات الإعلانية- الإنتخابية. من يملك ترف التمويل يبيع الناس شعارات رنّانة، يتساءل كثيرون كيف يمكن أن تُطبّق.
المرشّحون يتهافتون على أصوات الناخبين، فيما الناخبون يرزحون تحت وطأة أصعب أزمة إقتصادية ومالية مرّت في تاريخ البلاد. فهل ستدفع الأزمة الناس الى صناديق الإقتراع لتغيير الواقع، أم أنّ المأساة الواقعة على رؤوس اللبنانيين ستثنيهم عن الإقتراع، وتخفّض النسبة عمّا كانت عليه في الدورة الإنتخابية عام 2018؟
وبعد، هل ستأتي الإنتخابات بجديد على المشهد السياسي المألوف، لا سيما أنّ القوى التي تطرح نفسها تغييرية لم تنجح في توحيد صفوفها وبرامجها وشعاراتها؟
نستضيف الليلة في "ضروري نحكي" وجهاً مُعارضاً للمنظومة السياسية والمالية، لطالما رفع الصوت مُصوّبا على عوراتها. الخبير المالي والإقتصادي حسن أحمد خليل، رئيس تجمّع إستعادة الدولة والذي حصل على مئة وثلاثة آلاف توقيع عندما اطلق وثيقة التجمّع. وهو المرشّح الى الإنتخابات النيابية على لائحة "الدولة الحاضنة"، عن دائرة الجنوب الثانية، معقل ثنائي حزب الله وحركة أمل.
فما هو برنامجه الإنتخابي، وكيف يمكن أن يستميل الناخبين في دائرة شديدة الخصوصية؟ وهل سيستمرّ في معركته الانتخابية حتى النهاية؟ هذا ما سيكشفه في المحور الاخير من حلقة الليلة.
وفي الحلقة أيضا مداخلة مع الخبير الإنتخابي كمال فغالي..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout