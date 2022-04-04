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ماذا كشف مدير عام شركة رامكو للـtayyar.org حول الأزمة المستجدة؟

4
APRIL
2022
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أكد المدير العام لشركة "رامكو-التاس ب" وليد بو سعد للـtayyar.org أن المشكلة التي نواجهها إضافة الى المشكلات القديمة والتي بات الجميع يعرفها هي اليوم عدم قدرتنا على الحصول على السيولة كي نتمكن من دفع رواتب وأجور عمّال الشركة لأننا نتقاضى من الدولة بموجب التشيك المصرفي المعروف بـ"لولار" وهو أمر من دون قيمة فهناك سقف للسحب لا يتجاوز العشرة مليون ليرة بالشهر ما هو غير مقبول بتاتاً. ووأضاف بو سعد:"كل ما نطلبه إمّا أن يصرف لنا مصرف لبنان الدولار على سعر منصة صيرفة أو أي سعر آخر يرتقيه او أن يزيد الكوتا المحددة للمصرف الذي نتعامل معه وتكون مخصصة لشركتنا على أن نتمكن من التصرف بموجبها لدفع الرواتب والأجور".

وأشار بو سعد لموقعنا الى أنه تلقى اتصالا من وزير البيئة ناصر ياسين أكد له فيه أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تواصل مع حاكم مصرف لبنان والاخير وعد بزيادة الكوتا كما طلبنا..."فلننتظر ونرى".

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