آلان عون: اللامركزية ضرورة للإنماء والخدمات للتعويض عن الدولة المركزية غير المنتجة والمثقلة بالتناقضات

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شدد النائب آلان عون في لقاء انتخابي في بلدة القصيبة على "أهمية الاستحقاق الانتخابي والتحدّيات التي تنتظر لبنان في المرحلة المقبلة لناحية إقرار الخطة الانقاذية لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية والنمو، ولناحية معالجة أزمة الودائع عبر حلّ ينصف المودعين ويحمّل الأطراف الأخرى الجزء الاكبر من المسؤولية، وعبر إجراءات اصلاحية مالية تعيدنا الى الاستقرار النقدي لإعادة تنظيم الاقتصاد والنظام المالي عل أسس جديدة وسليمة".

ودعا عون "الى ضرورة إعتماد اللامركزية لأنها حاجة لإنماء المناطق وتأمين الخدمات للمواطنين للتعويض عن الدولة المركزية غير المنتجة والمثقلة بالتناقضات، إذ لا داعي للمحافظة على مركزية دولة بهذا الحجم طالما مشاكلها وأزماتها بهذه الكثافة".