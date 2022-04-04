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الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث السنوية التاسعة عشرة اختتمت مباراة العلوم بإعلان نتائج المباراة

4
APRIL
2022
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بعد يومين مثمرين من إبداع طلاب مدارس لبنان وتقديمهم صورة مشعةً لريادة لبنان في الابتكار والاختراع والبحث رغم قساوة الظروف، اختتمت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث السنوية التاسعة عشرة لمباراة العلوم التي جرت عن بعد بين 31 آذار و2 نيسان 2022 بإعلان نتائج المباراة من قبل رئيس الهيئة الأستاذ رضوان شعيب مباشرة عبر صفحة المباراة على موقع فايسبوك.

افتتح الأستاذ شعيب إعلان النتائج بكلمة شكر لفريق العمل الإداري والتقني لجهوده المبذولة لإنجاح الحدث وتنظيم المنصات الرقمية للعمل والتواصل، وللحكّام الذّين أنتجت جهودهم تحقيق أعلى معايير التحكيم بمعدلات قياسية مقارنة بمعارض الابتكار الدولية. ثمّ أثنى شعيب على مثابرة الطلاب في تقديم حلول للمشكلات التي نواجهها في الصحة والطاقة واستغلال الموارد بشكل أفضل، كما هنّأ الأساتذة المشرفين على مواكبة طلابهم رغم قساوة ظروفهم.

وأعرب شعيب عن استعداد الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث لمساعدة المبتكرين بمسارهم سواء بحفظ ملكيتهم ببراءة اختراع، أو بتثمير الابتكار وتوجرته من خلال المعارض الدولية التي تشارك بها الهيئة، ودعا الجميع لمواكبة معرض بيروت الدولي للابتكار BIIS 2022 المزمع عقده في 26 أيار القادم.

وشكر رئيس الهيئة الشركاء الأكاديميين في الجامعة اللبنانية والجامعة الإسلامية في لبنان وجامعة المعارف اللتّين قدّمتا منح جامعية للطلاب الفائزين والمجلس الوطني للبحوث العلمي، بالإضافة للشركاء الداعمين في وزارة التربية ومركز تقنيات المعلوماتية المتطورة ACT CENTRE وشركة تكنولوجيا التعليم التفاعلي IET، وبلدية الغبيري وجمعية سند لبنان ومركز أفق للبحوث والتنمية.

كما خاطب المشرف العام على حاضنة الأعمال في الهيئة الأستاذ ربيع بعلبكي المبتكرين الشباب بكلمة مسجّلة دعاهم فيها لصناعة التحول في وطنهم عبر إيجاد الحلول الابتكارية للمشاكل، وذلك بصفتهم صانعي القدر للوطن.

كما خصّ رئيس جمعية سند لبنان السيد حكمت ناصر الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث بكلمةٍ مسجّلة، حيّا فيها جهودها وبارك للمشاركين في مباراة العلوم إبداعهم.

ثمّ أعلن شعيب النتائج حيث توزعت الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على الفائزين، وفاز بجائزة حكمت ناصر للابتكار (وقيمتها ثلاثة آلاف دولار) أربعة مشاريع وهي "أهمية خيوط العنكبوت في معالجة الجروح" للطالبات ناديا الخطيب، رشا الموسوي، تيجان عودة بإشراف الأستاذة فاطمة أحمد من ثانوية الإمام الجواد، ومشروع "حرّاس الغابة" لمحمد سمير حلبي ورشا كنعان بإشراف الأستاذة نادية الشامي من مدرسة رمل الظريف الرسمية، ومشروع " تحويل شعر الإنسان إلى سماد سائل" للطلاب شذى موسى، مروة الوفائي، لونا طيارة بإشراف الأستاذة نعمت خليل من مدرسة المقاصد – كلية عمر بن الخطاب، ومشروع "ترميناليتس" للطلاب خليل سمور، علي عبد الغفار، محمد محمود، أحمد محمد بإشراف الأستاذ حسن دهيني من ثانوية المهدي – شاهد.

والجدير ذكره بأنّه جرت مشاركة الطلاب وعملية التحكيم في مباراة العلوم أونلاين عبر النظام الرقمي الخاص بالمباراة وتطبيق Microsoft Teams وبمشاركة 63 مشروع من 50 ثانوية ومدرسة. قام بالتحكيم هيئة مؤلفة من أساتذة جامعيين وخبراء ومرشدين تربويين. ويمكن الاطّلاع على النتائج مباراة العلوم 2022 كاملةً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنيةhttps://nasr.org.lb .

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