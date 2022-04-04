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أعلنت لائحة "سيادة وطن" عن تسجيل لائحتها في وزارة الداخلية للمشاركة في الانتخابات النيابية عن دائرة الشوف- عاليه.

وتضم اللائحة: دعد ناصيف القزي عن المقعد الماروني في الشوف.

محمد عمار ابراهيم الشمعة عن المقعد السني في الشوف.

جويس جوزف مارون عن المقعد الماروني في الشوف.

مأمون أحمد المأمون ملك عن المقعد السني في الشوف.

هشام عزت ذبيان عن المقعد الدرزي في الشوف.

جورج ادوار سلوان عن المقعد الماروني في الشوف.

عطالله كامل وهبي عن المقعد الدرزي في الشوف.

نبيل ادمون يزبك عن المقعد الماروني في الشوف.

وليد جان شاهين عن المقعد الماروني في الشوف.