قوى الامن تعمم صورة مفقودة في النميرية

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات، العامة البلاغ التالي:



"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ديبة حسن جندي (مواليد عام 1980، لبنانية الجنسية) التي خرجت من منزل خالتها بتاريخ 31-03-2022 الكائن في بلدة النميرية - النبطية ولم تعد لغاية تاريخه، علما أنها تعاني من أمراض نفسية.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر زفتا في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 505012-07، للادلاء بما لديهم من معلومات".