جعجع: اذا حصلنا على الاكثرية يمكننا ان نغيّر

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أكد رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع ان الاستحقاق النيابي المقبل مغاير عن سابقاته اذ اننا نخوض مواجهة كاملة وشاملة ولا سيما ان القوات متواجدة في كل المناطق من اقصى لبنان الى اقصاه".

كلام جعجع جاء في معراب، في خلوة مع الماكينة الانتخابية في الكورة. واعتبر انه "اذا حصلنا على الاكثرية، يمكن ان نغيّر، خلاف ما يعتقده بعض اللبنانيين المحبطين والمستسلمين منذ التسعينات، بأن لبنان لا يمكنه الخروج من الازمة نظرا إلى تفاقم الوضع، وهذا كلام غير دقيق. فالتغيير كفيل بالانقضاض على هذا الواقع، ويبدأ من صحة الخيار في 15 ايار ليكون التغيير ممكنا بعد هذا التاريخ".

وجدد تأكيد ان "امام الناخب اللبناني خيارين: الاول مشروع حزب الله وحلفائه الذي بات مكشوفا من الجميع، والثاني مشروعنا وهو اصبح واضح المعالم وهدفه الخروج مما نتخبط به لبناء دولة لبنانية فعلية وليس صورية، لا يشوبها لا فاسدون ولا من افسد، وتسعى الى اعادة العلاقات العربية والدولية فضلا عن تحريك عجلة الاقتصاد لنبدأ حياة طبيعية من جديد".