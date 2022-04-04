رياح خماسينية حارة وجافة تستمر حتّى هذا اليوم

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة وظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: طقس ربيعي حار نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمنوسّط حتى يوم الأربعاء حيث يتأثر لبنان برياح خماسينية حارة وجافة ومحملة بالغبار، وتستمر حتى يوم الجمعة مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها الموسمية لشهر آذار.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

الأربعاء: طقس مغبّر نتيجة اشتداد في سرعة الرياح المحملة بالغبار والتي تصل سرعتها لحدود 80 كم/س أحيانًا تؤدي الى سوء في الرؤية والى ارتفاع موج البحر، مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة مترافقة بنسبة رطوبة منخفضة، لذا نحذّر من امكانية اشتعال الحرائق في المناطق الحرشية، تبدأ نسبة الرطوبة بالإرتفاع خلال الليل وعودة الحرارة الى الإنخفاض وبشكل ملحوظ مع احتمال تشكّل الضباب على المرتفعات ليلاً.

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الفترة الصباحية مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى تكوّن الضباب على مستويات منخفضة، تعود الحرارة الى الإرتفاع وبشكل ملحوظ بدءًا من الظهر مع نشاط بسرعة الرياح والتي تكون محملة بالغبار مما يؤدي الى سوء في الرؤية وعودة نسبة الرطوبة الى الإنخفاض، ويبقى التحذير من خطر اشتعال الحرائق في المناطق الحرشية.