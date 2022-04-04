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اتحاد التايكواندو نعى والد رئيس الاتحاد

4
APRIL
2022
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نعى الاتحاد اللبناني للتايكواندو  الراحل فؤاد حبيب ظريفة  والد رئيس  اتحاد التايكواندو الدكتور حبيب ظريفة .وجاء في  البيان الصادر عن الاتحاد"باسم اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني للتايكواندو وباسم عائلة اللعبة  ننعي الراحل فؤاد ظريفة والد رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة ونتقدّم من عائلة الراحل ومن الدكتور حبيب بالتعازي الحارة وأن يتغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أهله الصبر والسلوان.
 
يُحتفل بالصلاة عن راحة نفس الراحل عند الساعة الثالثة  من بعد ظهر الثلاثاء الواقع فيه 5 نيسان الجاري في كنيسة سية التلّة (دير القمر).
 
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة سيدة التلة(دير القمر) من الساعة 11 قبل الظهر حتى السادسة مساء.ويوم الأربعاء 6 نيسان الجاري في منزل الدكتور حبيب ظريفة الكائن في بعبدات - شارع 21 من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساء".
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