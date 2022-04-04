رفع تعرفة الانترنت في حزيران

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أوضح وزير الاتصالات جوني القرم أنّ «مرسوم زيادة تعرفة أوجيرو، في حال وافق عليه مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء، من المفترض أن يدخل حيّز التطبيق في 1 حزيران 2022، وهو يمكن أن يكون في 1 أيار لكن الأفضل ارجاؤه الى ما بعد الإنتخابات النيابية».

وقال في تصريح ان «المرسوم الذي أرسل إلى شورى الدولة يشمل زيادة التعرفة على خدمات أوجيرو حصراً، أمّا بالنسبة إلى زيادة التعرفة في ألفا وتاتش فستكون في الوقت عينه عندما سترتفع فاتورة أوجيرو نظراً لشراء خدماتهم من الهيئة، ولا يمكن زيادة تعرفة أوجيرو من دون زيادة التعرفة في ألفا وتاتش».

وعن زيادة التعرفة، اوضح القرم أنّها «ستكون متفاوتة بحسب الخدمات»، فمثلاً إنترنت المنزل ستكون الزيادة عليه أقل من زيادة الشركات، وكمعدّل وسطي سيكون الارتفاع 230 في المئة».

وكشف انه «سيقدم دراسة شاملة إلى مجلس الوزراء عن زيادة الفاتورة في «ألفا» و«تاتش» بعد أسبوعين».