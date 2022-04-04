living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فاجرات الثورة ( بقلم د. إيلي حداد)

4
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ما يحدث في صفوف "الثورة" اليوم من تضعضع وتناحر واتهامات متبادلة هو نتيجة حتمية ومتوقعة لمسيرة بدأت خاطئة واستمرت في اخطائها بالرغم من ان الفرص لم تنقصها لتصحيحها.
 
في ١٧ تشرين ٢.١٩ ، انعقدت آمال كثيرة على ما شابه انتفاضة شعبية عارمة خارجة عن القيود الطائفية والمناطقية والزعاماتية. آلاف من الشباب نزلت الى الساحات لتوقها الى كسر قيد النظام البالي ، فشباب لبنان مثقف، فخور بتاريخه وبوطنه ومنفتح على الثقافات والحضارات ويرنو الى تغيير مصيره المفروض عليه.
حتى ان رئيس البلاد العماد ميشال عون كان اول من بادر الى مدّ اليد الى هؤلاء الشباب طالباً منهم الثبات في ثورتهم وهو بحاجة لها كي يفرض تغيير المعادلات كون صلاحياته لا تسمح له بذلك من قلب النظام.
 
ولكن سريعاً ما ظهرت ملامح التمويل الخارجي لهذه المظاهرات والتي حوّرت الشعارات وحوّلتها باتجاهات سياسية محددة. وسريعاً ايضاً ما ظهر "المتسلقون " من احزاب وجماعات فكانوا يلبسون ثياب الثورة نهاراً وبزّاتهم الميليشيوية الزيتية ليلاً. بالواقع هم ليسوا متسلّقي الثورة بل هم امها وابيها.
 
قلنا منذ البداية انه ما من ثورة في العالم نجحت بدون قيادة محددة وتنظيم واضح وخطة طريق؛ رفض بعض الصادقين، من القلائل الذين استمروا، تحت عذر ان القيادة ستظهر تباعاً. الا ان راسمي هذا الواقع ومسيّريه بالريموت كونترول قد قصدوا بالفعل هذه الفوضى العارمة في الشعارات وعلى مستوى القيادة حتى يسهل التحكم بمسارها ليس الا. 
 
كان هدف "الثورة" الوصول الى الانتخابات وها قد جاء الاستحقاق ولوائح "الثوار" تتناحر وتتسابق في اجتراح الشعارات الفارغة من اي مضمون. والاسوأ انها تتسابق في الغباء المتمثل بتأكيد انها تتمول من الخارج عبر حملات اعلانية باهظة الثمن لا قدرة لمجموعة وحدها عليها في الظروف الحالية.
 
ان مشهد الفاجرات اللواتي غزون وزارة الطاقة الاسبوع الماضي وتباهين بكسر صورة رئيس البلاد وتمزيقها ليس الا تجسيداً لمسيرة هذه "الثورة" الفاسدة الحمقاء ، اذ أصرت هاتيك الفاسدات الفاجرات على توقيع "انجازهن" باسم "الثورة" وتناقل الصحفيون الخبر بغزارة مكررين اطلاق هذه التسمية بينما هن من المنخرطات في مجموعات حزبية معروفة تناصب العداء للرئيس ولفريقه.
 
لا شك ان الصورة اليوم باتت اكثر وضوحاً  وبالرغم من المأساة الاقتصادية التي يعيشها لبنان فإن المواطن بات يعرف من عمل و يعمل لمصلحته ومن يبيعه الكلام، الا ان الاغلبية الصامتة، وإن عرفت حقيقة "الثوار" ومرشحيهم فهي قد تظل مترددة في خيارها وفي نقزتها وقد تؤثر الاحجام عن الاقتراع وهو خطر حقيقي على الديموقراطية وعلى مستقبل البلاد يجب العمل على تغييره.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout