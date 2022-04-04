عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 نيسان 2022

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الديار: الكابيتال كونترول يُحوّل اقتصاد لبنان الحرّ إلى اقتصاد اشتراكي خلافا للدستور

المفاوضات مع «الصندوق» رهينة قبول شروط أولها الهيئة الناظمة للكهرباء

الاقتصاد اللبناني إلى انكماش حاد والمواطن سيدفع الثمن من قوته وحياته

البناء: مفاوضات ألمانيّة روسيّة حول معادلة الغاز بالروبل… وباكستان ساحة مواجهة جديدة / اشتباكات في باب العامود بالقدس… والمستوطنون يُطلقون الرصاص الحيّ / الكابيتال كونترول إلى الواجهة مجدداً… واكتمال اللوائح يفتتح العدد التنازليّ نحو الانتخابات /

نداء الوطن: الراعي يندّد بـ"الشعبوية الانتخابية والتبعية القضائية": إقترعوا للأفضل

المحاصصة الديبلوماسية: "عالسكّين يا بطيخ"!

اللواء: بكركي تقطع الطريق على «التمديد الرئاسي».. والصندوق على المماطلة النيابية!

لا ردّ لبنانياً على اقتراح الوسيط الأميركي.. واللوائح تسابق الساعات.. والقمامة مكان الكمامة في الشوارع



الجمهورية: إكتمال اللوائح وسحب الترشيحات غداً

سنكمل المسيرة

النهار: البطريرك يسّدد أقسى الانتقادات إلى القضاء



?l'orient le jour: De quoi l’opposition libanaise est-elle le nom