أسرار الصحف ليوم الأثنين 4 نيسان 2022

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبراء عسكريون إن مشهد التصعيد الذي كان محوره اليمن خلال شهور ماضية سينتقل إلى فلسطين وإن محور المقاومة الذي خرج منتصراً بتحقيق شروط اليمن برفع الحصار سيحصد نصراً مشابهاً بعد جولات تصعيد فلسطينية برفع حصار مشابه عن غزة.

خفايا

تقاطعت تعليقات صحف ومواقع أميركية عند وقوع الاستخبارات الغربية عموماً والأميركية خصوصاً في الفشل عن توقع خطوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتين على الأقل، الأولى في فرض اعتماد الروبل لبيع الغاز لأوروبا، والثانية في تموضع قواته حول كييف بما يشبه الانسحاب الجزئيّ.

نداء الوطن: خفايا

يتقاضى العاملون في التعليم المهني والتقني مبلغ 180 دولاراً اميركياً بالاضافة الى بدل النقل، ليصبح راتب الأستاذ المهني في الفندقية ضعفي راتب الأستاذ في كلية الطب في الجامعة اللبنانية.

تقوم جهات نافذة في وزارة الداخلية والبلديات بتوزيع أذونات وتراخيص استثمار ونقل ستوكات ومحافر وكسارات من دون مراعاة الشروط البيئية ومن دون الالتزام بالشروط المالية والقانونية.

اللواء: أسرار

همس

إعتبر مسؤول بارز أن الإتصال الهاتفي للسفير السعودي وليد بخاري بالرئيس السنيورة يتجاوز المناسبة الرمضانية ويحمل بأبعاده علامات سياسية ذات مغزى!

لغز

أفلحت مساعٍ حزبية في تطويق الخلافات بين الرؤساء الثلاثة والحفاظ على الحد الأدنى من التعاون بينهم لتمرير الفترة التي تسبق الإنتخابات، في حال حصلت في ١٥ أيار المقبل!