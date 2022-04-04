الأنباء الكويتية: المناخ السياسي في لبنان يميل نحو الصحو

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الأنباء الكويتية: منتصف ليل اليوم الاثنين تنتهي مهلة إصدار اللوائح الانتخابية، وقد جرى الإعلان عن 17 لائحة في مختلف الدوائر حتى أول من أمس، وينتظر اليوم الاثنين المزيد. وكل مرشح لم يحظ بمقعد في لائحة يعتبر خاسرا حكما. واعتبارا من غد الثلاثاء، ينصرف المرشحون ضمن هذه الكتل إلى الإعداد للمنازلة الكبرى...

ويبدو أن المناخ السياسي في لبنان يميل نحو الصحو، انطلاقا من مؤشرات على انكفاء الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تتوقع المصادر اللبنانية المتابعة إعادة الاهتمام الدولي أكثر بالوضع في لبنان وعموم المنطقة، كما يؤول إلى تسريع الحلول الإقليمية، بدءاً من الملف النووي الإيراني العالق مع الغرب وصولا إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي حيث «عقدة الاسكندر» الصعبة الحل.