مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد 3 نيسان 2022

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"



عندما تشكلت حكومة "معا للانقاذ" كان هدفها تحقيق أمرين: إطلاق خطة التعافي المالي والإقتصادي، وإجراء الإنتخابات النيابية. اليوم، وبعد مرور حوالى سبعة أشهر على تشكيلها، يبدو بوضوح أن الحكومة الميقاتية تخلت عن طموحاتها الإصلاحية وتحولت فقط إلى حكومة "معا للإنتخابات". صحيح أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال قائمة حول أمور كثيرة؛ وصحيح أن وفد الصندوق الموجود في لبنان يعقد اجتماعات متواصلة مع المسؤولين اللبنانيين؛ وصحيح أيضا أن الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول موضوعان على نار مجلس النواب، لكن لا شيء يؤكد أن أمرا مما ذكرناه سينجز. فالزمن زمن انتخابات. والنواب الذين يفترض بهم ان يتولوا مسؤولية التشريع تخلوا عن مسؤوليتهم طوعا، لأنهم يدركون أن التشريع في القضايا المالية والإقتصادية في ظل هذه الأزمة الحياتية هو محرقة بكل معنى الكلمة. ومن من النواب المرشحين لولاية جديدة مستعد أن يحرق حظوظه النيابية، ولو... من أجل الوطن؟



انتخابيا، الضبابية تنقشع والصورة العامة تتضح قبل ثمان وعشرين ساعة على اقفال الباب امام تشكيل اللوائح. وقد سجل اليوم تشكيل لائحة جديدة في كسروان - جبيل تشكلت نواتها الاساسية من النائبين السابقين فارس سعيد ومنصور غانم البون.



لكن الحدث الانتخابي الابرز هو توصل التيار الوطني الحر والوزيرين السابقين طلال ارسلان ووئام وهاب الى تشكيل لائحة موحدة في دائرة الشوف - عاليه.



اللافت ان عقدة البستانيين لم تحل في اللائحة، اذ تضم النائب فريد البستاني والمحامي ناجي البستاني عن مقعيدن مارونيين من اصل ثلاثة. وهو امر قد يسبب ردة فعل سلبية في ساحل الشوف المسيحي، ويساعد لائحة القوات - الاشتراكي في تعزيز حاصلها الانتخابي...



اذا طبول الانتخابات تسمع في كل مكان، والمنازلة الكبرى تقترب. فأيها اللبنانيون، شاركوا بكثافة في الاستحقاق الانتخابي المفصلي. ف "التغيير بدو صوتك وبدو صوتك... و ب 15 أيار خللو صوتكن يغير.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"



لا أولوية تتقدم على الأولوية الإنتخابية حتى إشعار آخر...



في المهلة الفاصلة عن منتصف ليل غد الإثنين تتسارع وتيرة تركيب وتسجيل ما تبقى من لوائح في وزارة الداخلية.



ذلك أن كل مرشح لا يفوز بنعمة الإنضمام إلى لائحة سيكون حكما خارج السباق الإنتخابي.



في المقابل لائحة الهموم الإقتصادية والمعيشية تتناسل عناصرها وتتعدد أسماؤها لكن النتيجة واحدة: قهر ووجع لمواطن لا ناصر له إلا الله.



هذه الهموم يبرز منها مع بداية شهر رمضان المبارك إرتفاع أسعار المواد الغذائية على نحو غير مسبوق ما يجعل مائدة الإفطار للسواد الأعظم من الصائمين متواضعة إلى أبعد الحدود.



وفي جديد الأعباء زيادة تعرفة الإتصالات وتكدس النفايات في شوارع العديد من المناطق مثل بعض ضواحي بيروت وجبل لبنان بعد وقف شركة (سيتي بلو) عملها بسبب عدم مدها بالإعتمادات المستحقة لها.



هذا المشهد المكفهر يخترقه بصيص أمل صغير يتصل بكورونا الذي يتراجع عداد إصاباته على نحو لافت الأمر الذي يشرع الباب أمام قرارات من شأنها تخفيف الإجراءات الوقائية فهل يودع اللبنانيون الكمامة قريبا أقله في الأماكن العامة غير المكتظة وغير المغلقة؟!.



القرار ربما يعلنه غدا وزير الصحة فراس الأبيض في مؤتمر صحفي....



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"



ساعات وتنجلي الصورة الانتخابية بشكلها النهائي، فعند منصف ليل الثلاثاء- الاربعاء تنهي وزارة الداخلية عملية تسجيل اللوائح الانتخابية لتطوى مرحلة شد حبال التأليف وتفتح صفحات المعركة على مصراعيها. وعلى مقربة من ساعة الحسم اعلن اليوم رسميا التحالف بين التيار الوطني الحر والنائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب في دائرة الشوف، بانتظار اعلان لوائح اضافية في مختلف الدوائر.



غير ان الشأن الانتخابي الذي يطغى على اهتمامات اللبنانيين، يترافق مع حماوة تشريعية على علاقة بالكابيتال كونترول الذي يطرح من جديد على اللجان النيابية المشتركة بصيغته المنقحة في نقل للخلاف من الحكومة الى المجلس النيابي علما ان بعض المعلومات يتحدث عن ان صندوق النقد ينظر بايجابية الى مقترح الحكومة ويشترط السير بالكابيتال كونترول كبند اساس في عملية الاتفاق المرتجى مع لبنان. والسؤال الذي يطرح هنا هل تفجر جلسة اللجان المشتركة الثلاثاء ام ان تسوية سياسية ما سترجئ البت من جديد بالكابيتال كونترول الى موعد آخر؟



وعلى وقع التجابات الداخلية فان الايام المقبلة ستشهد عودة باتت قريبة للسفير السعودي وليد البخاري وهنا تشير مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للOTV الى ان هذه العودة قد تكلل الجهود المبذولة على خط المصالحة اللبنانية الخليجية، رافضة وضعها في اطار انتخابي بحت. وعلى مقلب مرتبط يبقى كلام رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون عن مواصلة البحث عن حلول للازمة اللبنانية محط متابعة بانتظار ان تتبلور المشهدية السياسية الاقليمية والدولية المرتبطة بلبنان واليوم برز كلام وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والذي لفت فيه "الى الاقتراب من التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا".



ولأننا على مسافة 42 يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: "تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"



ساعات قليلة تفصل اللبنانيين عن منتصف ليل الرابع من نيسان، الموعد الاخير لتسجيل اللوائح الانتخابية في المديرية العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من أيار.



وفيما يتوالى تسجيل اللوائح، برزت معضلة امتناع الداخلية عن تعديل بعضها، أو تعديل بعض من الاسماء في داخلها.



وقد علمت الLBCI أن وزير الداخلية بسام المولوي لم يكن على علم بهذه المعضلة، ولم يتلق اي مراجعة شخصية في هذا الخصوص، وأنه سيكون اعتبارا من صباح الغد مع فريق عمله في الوزارة لقبول المراجعات في هذا الخصوص على ان يعقد مؤتمرا صحافيا منتصف الليل.



واعتبارا من الخامس من نيسان، سيعيش البلد على وقع الانتخابات وخطابات الاحزاب والمعارضة والمرشحين المستقلين، وقد ينسى هؤلاء ومعهم اللبنانيون ان الخطر الاكبر يأتي من الانهيار الاقتصادي ومن تضييع فرص الانقاذ وأن احدى هذه الفرص تناقش في مفاوضات صعبة تمتد لاسبوعين مع صندوق النقد الدولي.



تقول معلومات الLBCI أن الاسبوع الاول من التفاوض حقق تقدما، وانه تم التوصل الى اكثر من نقطة مشتركة بين وفد الصندوق والوفد اللبناني المفاوض وان العمل جار على نقاط اربعة هي الكابيتال كونترول، الموازنة، السرية المصرفية واعادة هيكلة القطاع المصرفي.



مشروع الكابيتال كونترول وقع وأحيل الى مجلس النواب.



حتى الساعة، لم يدرج على جلسة اللجان المشتركة المقررة الاربعاء، والمخصصة لمناقشة قانون استعادة الاموال المنهوبة ما يضيع على الاقل اسبوعا من الوقت الثمين لاقراره من قبل النواب، لا سيما ان الصندوق لن يخصص ولو دولارا واحدا للبنان من دون اقرار الكابيتال كونترول.



هذا القانون قد تدخل اليه بعض التعديلات، ومفترض ان يبت به سريعا، في وقت يبدو ان الجميع اقتنع بأن الخيارات ضاقت.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"



أحد المرفع الانتخابي كدس اللوائح وجمعها قبل يوم واحد على انتهاء مهلة الداخلية فهذا النهار شهد على انتعاش سوق كتاب العدل لإقفال اللوائح وتصديقها تمهيدا لإحالتها على الصنائع وفي حواصلها تم تركيب البازل السياسي في أكثر من دائرة ولعل أبرزها جاء من خلدة حيث تمخض الجبل وولدت لائحة الشوف-عاليه بتحالف التيار الوطني الحر والثنائي الدرزي إرسلان وهاب، والتي وصفت سريعا بلائحة البساتنة لتضمينها ثلاثة مرشحين من آل البستاني، بعد خلافات كادت تؤدي إلى لائحتين منفصلتين وهذا التحالف جرت صياغته في اجتماع باسيل إرسلان الذي عاد من روسيا متأثرا بقوة الحسم وانتشرت جبلا وشمالا التحالفات وصورها التي أعادت وصل ما انقطع في انتخابات عام ألفين وثمانية عشر بعودة فارس سعيد إلى أحضان منصور البون، فيما أطلق اللواء اشرف ريفي لائحة "لبنان السيادة" في طرابلس الممدودة شبكاتها نحو محطة معراب للتغذية في عوامل السيادة.



أما الكلام في السياسة فكان من بنشعي عندما مهد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لحوار مع التيار الوطني الحر، طالبا من الناس ألا يتفاجأوا وهو قلل من أهمية من انقلبوا 360 درجة قائلا "ما تعتلوا همهن" وأبدى موقفا متمايزا من الجمعيات يختلف عن هجوم حلفائه في حزب الله على الـNGOS، وقال: من يريد أن يساعد لناحية الجمعيات فليساعد.



قالت الأحزاب والتيارات كلمتها الانتخابية فماذا عن لوائح المعارضة التي بنى عليها الناس آمالهم في التغيير وفرْض كتلة جديدة خارجة عن عفن السلطة؟ هي الساعات الأخيرة ما قبل إقفال اللوائح، والتي تشهد على أسوأ مناكفات المجتمع المدني والأوراق التغييرية والثورية فغدا هو اثنين من رماد إذا ما وحدت المعارضة صفوفها وجرى التوافق على توزيع المرشحين تبعا لقاعدة محكمة ومدروسة لا تستهدف المنافسة في دوائر تغييرية صديقة وحليفة لكن حتى اليوم الأخير فإن النزاعات كانت لا تزال قائمة على تفاصيل صغيرة وتدافع لا يرقى إلى مستوى المعركة فهذا يعترض على اسم ذاك ولائحة تتربص لأخرى لكأنها غريمتها في المنازلة الانتخابية وآخرون تنتابهم الحساسية والفطر الانتخابي اذا ما وجدوا اسما لا يتوافق ورغباتهم.



فإلى المعارضين كلن يعني كلن أنتم اليوم تهدرون آخر الفرص فالناس وضعت آمالها عليكم تنتظركم منذ مفارق تشرين وتمني النفس بتغيير حقيقي هادف إلى إنتاج سلطة بديلة أو موازية بأقل تقدير لكنكم تلعبون بآخر اللحظات وعلى حافة الزمن وتضيعون الوقت بخلافات وجدل يخص مستقبل ترشيحاتكم ولا يخص الناخبين وإذا ما استمرت الصراعات المعارضة على هذا المنوال فإن المجتمع المدني والثورة وحركات الاستقلال والسيادة، معطوفة على الجمعيات الدائمة تكون قد قدمت أداء أرذل من السلطة نفسها وعن مفعول رجعي بثلاثين سنة إلى الوراء أصحاب الحكم سبقوكم إلى إعلان اللوائح وإظهار صورة التحالفات والانسجام فيما أنتم تمعنون في ضرب آخر الفرص وما لم يشهد الناس لاسيما من آمنوا بكم على صورة الوحدة في كل الدوائر أو في التنسيق لعدم الدوس على الأقدام والمناطق المشتركة، فعلى المعارضة السلام وليحكم الإخوان الحاليون وورثتهم القادمون.



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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"



في شهر رمضان الفضيل ترفع الدعوات بانْ يزيح الله تعالى الغمة عن امتنا ، وانْ يريح شعوبها من سطوة جهالها وظلامها، وان تتوج همم المقاومين فيها لا سيما في فلسطين بمزيد من الانتصارات المؤزرة.



الشهر الكريم الذي يعلم المسلمون رواسخ رسالته الالهية وحقائقها يحاربون خلاله ويحاصرون بشتى انواع الاجرام الاميركي وادعاءات الانسانية والديموقراطية المصطنعة الممسكة بخناجر القتل والتجويع الجماعي حول العالم منذ عقود طويلة.



هذه الصورة يعكسها الواقع اللبناني اليوم، حيث بلغت المكائد الاميركية المنظمة حدا لا يوصف، في محاولة لاخضاع شعب قاوم لانتزاع حريته ونجح، ويريد بناء قدراته الوطنية مهما كانت التحديات..



من العجائب في لبنان ان يكون لسفيرة عوكر دوروثي شيا منبر رمضاني تبارك من خلاله للبنانيين الشهر الكريم الذي جعلته ادارتها الاشد قسوة عليهم من خلال حصارهم ورعايتها لمختلقي ازماتهم المالية والاقتصادية والتدمير الممنهج للبلد..



الجميع يتوقع ان لا تبقي واشنطن وسيلة سياسية واقتصادية الا وتستخدمها ضد اللبنانيين ، لكن المستهجن انْ لا يكون في دولتهم وحكومتهم من يقول لها لا ؟ ان يكون من يقول لا لخنق الخيارات الشرقية والمساعدات الروسية والصينية والايرانية وغيرها؟ واين الوعود الاميركية بالكهرباء الاردنية والغاز المصري؟ الا تكفي هذه الشواهد على الكذب الاميركي لمعرفة حجم المؤامرة التي يشارك فيها الكثير من الادوات في لبنان ؟ وهل بات الفرار الاميركي من افغانستان بعيدا عن ذاكرة هؤلاء ام انه لم يدخلْ ذاكرتهم اصلا ؟ الا يرى هؤلاء كيف يقال لاميركا ” لا ” في باكستان بصوت الشعب ورئيس الحكومة الذي رفض الانصياع للاوامر الاميركية ومشى خلف مصلحة بلاده بالانفتاح الاقتصادي على الصين وروسيا؟



واخيرا وليس آخرا، فلينظر البعض في لبنان الى أميرهم محمد بن سلمان، كيف توسل للنزول عن شجرة اليمن بهدنة ترعاها الامم المتحدة متظللا بشهر رمضان المبارك وهو يعلم ان بلاده قد خسرت كثيرا في هذه الحرب وستخسر اكثر اذا استمرت بها في ظل التطورات العالمية المتسارعة.