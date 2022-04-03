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انتخابات 2022 - "لائحة الجبل" تنطلق رسمياً من دارة خلدة

3
APRIL
2022
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عقد اجتماع بعد ظهر اليوم في دارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في خلدة، حضره أعضاء اللائحة الإنتخابية المؤلّفة من الأحزاب والشخصيات والقوى الحليفة، والتي تضمّ إلى جانب أرسلان عن المقعد الدرزي في عاليه، سيزار أبي خليل وأنطوان البستاني عن المقعدين المارونيين، طارق خيرالله عن المقعد الأرثوذكسي، وفي الشوف: رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عن المقعد الدرزي، ناجي البستاني، فريد البستاني وأنطوان عبود عن المقاعد المارونية، غسان عطالله عن المقعد الكاثوليكي، أحمد نجم الدين وأسامة المعوش عن المقعدين السنيين، حيث وقّع المجتمعون رسمياً على انضمامهم إلى اللائحة وأطلقوا عليها اسم "لائحة الجبل".

وقال أرسلان بعد اللقاء: نرحب بالأخوة الذين نشكل وإياهم تحالفاً إنتخابياً وسياسياً يضم أحزاباً وطنية وشخصيات وفعاليات صديقة ومستقلة عبرت عنه من خلال تشكيل هذه اللائحة التي سميناها "لائحة الجبل"، الجبل بما تعنيه هذه الكلمة من إختصار للعيش الواحد والكريم الذي يمثل وحدة لبنان واللبنانيين جميعاً بنسيج إجتماعي ووطني ليس موجوداً في أي منطقة في لبنان سوى في جبل لبنان الجنوبي، وبالتالي إنطلاقاً من هذه القناعة والثوابت التي ورثناها عن الأباء والأجداد نؤكد على لحمتنا ووحدتنا في هذا الجبل، وهذه اللائحة هي التي ستكون عنواناً للصمود وتعطي معانٍ كبيرة تمثل قيم ووطنيّة هذا الجبل في كل ما يتضمنه.

وأضاف أرسلان أن "في هذا التحالف الإنتخابي والسياسي، نؤكد على ثوابت ملتزمون بها جميعاً، ونتمنى الفوز للجميع، وسنكون بعد الإنتخابات كتلة جبل لبنان الجنوبي التي تضم الفائزين وحكماً ستُمثّل في تكتل لبنان القوي بالنواب الفائزين من الأخوة في التيار الوطني الحر، ونتمنى التوفيق للجميع ونحن نُمثّل بعضنا البعض ونشد على أيادي بعضنا ونأمل أن ينعكس هذا الإستحقاق خيراً للبنان واللبنانيين".

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