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الدكتور زغبي للـtayyar.org: النقابة لا تملك معطيات في قضية الدكتور ريشار خرّاط أكثر مما يتم التداول به

3
APRIL
2022
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أكد رئيس لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الاطباء في بيروت الدكتور مروان الزغبي للـtayyar.org أن النقابة لا تملك معطيات أو معلومات في قضية الدكتور ريشار خرّاط الذي اعتقله الأمن القومي الاماراتي خلال تواجده في الامارات بسبب تغريدة قديمة له، أكثر مما يتم التداول به.

واعتبر الزغبي أن الدكتور خراط الذي ارتبط اسمه بقضية وفاة طفلي الاعلامية نيكول حجل لدى ولادتهما، أن هكذا قضايا من غير المفيد لأحد بأن يتم التداول بها في الصالونات أو في أي مكان آخر وما يمكن أن يؤذي الطبيب إنما كذلك يكون مؤذياً للمريض، والمكان الأنسب للتحقيق بالأخطاء الطبية هو في لجنة التحقيق الخاصة.

واعتبر الزغبي "أننا كنقابة لا يعنينا لا الأمور السياسية ولا الأمور الاعلامية، إنما من غير المفيد أبداً التحريض والوشاية بحق الطبيب خراط أو أي طبيب آخر، خصوصاً بهدف الأذية من أجل قضية لم ينته التحقيق بها أساساً وخصوصاً أيضاً أن السيدة حجل لم تحضر بعد وتدلي بإفادتها أمام لجنة التحقيق".

وأمل الزغبي من المعنيين في الدولة اللبناني بالاسراع بالتواصل مع المعنيين في الامارات وذلك بهدف التسريع بالافراج عن الدكتور خراط والكشف عما حصل معه.

 

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