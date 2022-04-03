قضية الدكتور ريشار خراط تتفاعل.. بيان من نقابة الأطباء!

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صدر عن نقابة الاطباء البيان التالي:

تبلّغ مجلس نقابة اطباء لبنان في بيروت خبر اعتقال الطبيب ريشار خراط خلال وجوده في دولة الامارات العربية المتحدة، كما تدارس ما رافق هذا الخبر من مداخلات اعلامية حول قضية الشكوى المقامة من الصحافية نيكول الحجل بحق الطبيب المذكور لدى نقابة الاطباء.



لذلك نوضح ما يلي:

١. تدعو نقابة الأطباء السلطات اللبنانية للعمل السريع مع السلطات الاماراتية لاطلاق سراح الطبيب ريشار خراط في اقرب وقت. علما ان وزير الخارجية اللبناني يتابع الموضوع مع السفير اللبناني في الامارات والمراجع الامنية والسياسية للافراج عنه.



٢.تدين نقابة الاطباء اي تحريض او وشاية بحق الطبيب خراط، و تهيب بالسلطات القضائية اللبنانية التحرك و التحقق من اي امكانية تحريض او وشاية بقصد الأذى.



٣. تقدم الدكتور ريشار خراط بطلب تحقيق مهني حول قضية فقدان السيدة حجل لولديها، بعد ولادة مبكرة، كما تقدمت السيدة حجل بشكوى بالموضوع عينه ضمت الى الملف. و باشرت لجنة التحقيقات المهنية في النقابة دراسة المعطيات المتعلقة بالملف ، و هي بانتظار حضور السيدة حجل للادلاء بافادتها حسب نظام التحقيقات. تجدر الاشارة الى ان الطبيب قد حضر و ادلى بافادته فيما طلبت السيدة حجل التأجيل لمرات عدة بحجة الانشغال بالعمل، و هو ما أخر صدور قرار لجنة التحقيق حتى ساعتنا هذه.



٤. تهيب نقابة الاطباء بجميع الصحافيين و المواطنين عدم التشهير بالاطباء او اصدار احكام طبية قبل صدور نتائج التحقيقات عن النقابة. علما ان لجنة التحقيق قامت بكل الاجراءات اللازمة لتأمين الشفافية و السرعة عبر اقرار نظام جديد للتحقيقات يراعي مبادئ الوجاهية و الشفافية ،كما يضمن حصانة الاطباء الاستشاريين الذين يساعدون في التحقيقات بدون اي بدل و بتجرد.