قوى الامن: توقيف مواطن في زحلة بجرم تجارة الاسلحة الحربية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار العمل الذي يقوم به مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة – البقاع في وحدة الشرطة القضائية في مجال مكافحة تجارة الأسلحة وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، وبعد توافر معلومات حول قيام أحد الأشخاص بتجارة الأسلحة الحربية من مختلف الأنواع.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكن عناصر المكتب، بتاريخ 29-3-2022، من تحديد هويته وتوقيفه بعد مداهمة منزله في مدينة زحلة، وهو أ. ف (مواليد عام 2003، لبناني الجنسية)، وتم ضبط كمية من الأسلحة، والذخائر، والأعتدة الحربية، وبنادق صيد من أنواع عدة. وقد اعترف بتجارة الأسلحة، بالاشتراك مع آخرين.

العمل جار لتوقيفهم، ولا يزال التحقيق مستمرا بإشراف القضاء المختص”.