شارل عربيد: لم أقارب الشؤون العامة يوماً سوى من منطلق الفكر التصالحي، الحواري، غير الحزبي

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السادة موقع التيار المحترمين:

تحية وبعد

لما كنتم نشرتم على موقعكم يوم الجمعة ١ نيسان مقال بعنوان : انتخابات ٢٠٢٢ شارل عربيد المتنقل . ولما كنتم نشرتم اليوم رداً على مقال نشر في موقع اخبار اليوم طاولني ايضاً ، وبمعرض حق الرد على المقالين احيلكم الى تغريدة لي بتاريخ الجمعة ١ نيسان تعبر عن موقفي، متمنياً نشرها كردٍ على كل ما تقدم : ‏

"لم أقارب الشؤون العامة يوماً سوى من منطلق الفكر التصالحي، الحواري، غير الحزبي، الساعي للجمع في مجتمع ملوّن، ومن دون تلوّن. ودائماً من أجل المصلحة العامة.

أنطلق من خياراتي الحرة، التي لو كانت للجميع، لوفرنا على البلد الكثير من الصدامات العقيمة."

مع شكري وتقديري

شارل عربيد