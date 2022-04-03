بالاسماء: اليكم لائحة تحالف التيار والحزب الديمقراطي و حزب التوحيد العربي في دائرة الشوف - عاليه

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صدرت لائحة التحالف الإنتخابي بين التيار الوطني الحرّ ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان, ورئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهّاب في دائرة الشوف عاليه بالاسماء التالية:
عن عاليه:
- طلال ارسلان عن المقعد الدرزي
- سيزار ابي خليل عن المقعد الماروني
- انطوان البستاني عن المقعد الماروني الثاني
- طارق خيرالله عن المقعد الارثوذكسي
عن الشوف:
- فريد البستاني عن المقعد الماروني
- وئام وهاب عن المقعد الدرزي
- ناجي البستاني عن المقعد الماروني الثاني
- اسامة المعوش عن المقعد السني الثاني
- غسان عطالله عن المقعد الكاثوليكي
- انطوان عبود عن المقعد الماروني الثالث.