بالاسماء: اليكم لائحة تحالف التيار والحزب الديمقراطي و حزب التوحيد العربي في دائرة الشوف - عاليه

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صدرت لائحة التحالف الإنتخابي بين التيار الوطني الحرّ ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان, ورئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهّاب في دائرة الشوف عاليه بالاسماء التالية:

عن عاليه:

- طلال ارسلان عن المقعد الدرزي

- سيزار ابي خليل عن المقعد الماروني

- انطوان البستاني عن المقعد الماروني الثاني

- طارق خيرالله عن المقعد الارثوذكسي

عن الشوف:

- فريد البستاني عن المقعد الماروني

- وئام وهاب عن المقعد الدرزي

- ناجي البستاني عن المقعد الماروني الثاني

- اسامة المعوش عن المقعد السني الثاني

- غسان عطالله عن المقعد الكاثوليكي

- انطوان عبود عن المقعد الماروني الثالث.