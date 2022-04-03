بالاسماء: اليكم لائحة تحالف التيار والحزب الديمقراطي و حزب التوحيد العربي في دائرة الشوف - عاليه

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تعلن اليوم عند الساعة الرابعة لائحة التحالف الإنتخابي بين التيار الوطني الحرّ ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان, ورئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهّاب في دائرة الشوف عاليه من دارت النائب طلال إرسلان في خلده وتضم :

عن عاليه:

- طلال ارسلان عن المقعد الدرزي

- سيزار ابي خليل عن المقعد الماروني

- انطوان البستاني عن المقعد الماروني الثاني

- طارق خيرالله عن المقعد الارثوذكسي

عن الشوف:

- فريد البستاني عن المقعد الماروني

- وئام وهاب عن المقعد الدرزي

- ناجي البستاني عن المقعد الماروني الثاني

-أحمد نجم الدين عن المقعد السني

- اسامة المعوش عن المقعد السني الثاني

- غسان عطالله عن المقعد الكاثوليكي

- انطوان عبود عن المقعد الماروني الثالث.