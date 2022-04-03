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طبقات من الغبار ورياح خماسينية في أجواء لبنان

3
APRIL
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، دون تعديل يذكر على الساحل وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. كما يتأثر لبنان يوم الاربعاء برياح خماسينية تستمر حتى يوم الجمعة. (معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة)

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

الإثنين: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل دون تعديل يذكر على الساحل وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تقارب الـ60كم/س محملة بالغبار تسوء معه الرؤية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 13 الى 28 درجة.

- الرياح السطحية:شمالية غربية الى شمالية شرقية ضعيفة، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط.الى سيء احيانا بسبب الغبار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 65%.

- حال البحر: هادئ. حرارة سطح الماء: 19درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,25 ساعة غروب الشمس: 18,59.

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