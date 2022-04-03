ضبط سيّارة مسروقة وتوقيف السّارق من قِبَل شعبة المعلومات

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أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، السائق م. س. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني) في كمين محكم، بعد أن ادّعى أحد المواطنين أن مجهولاً أقدم على سرقة سيارته نوع هيونداي (١٠I) لون كحلي من محلّة سن الفيل فجر تاريخ 23-3-2022، فعمّمت الشّعبة مواصفات السّيارة المسروقة على دورياتها وأعطيت الأوامر لتكثيف الإجراءات على المسالك التي يُمكن أن تُستخدم لنقل السّيارات المسروقة.

وبتفتيش الموقوف والسّيارة، جرى ضبط أدوات تُستخدم في عمليات سرقة السّيارات، بحسب بلاغ القوى الامنية، وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على سرقة سيارة الهيونداي من محلّة سن الفيل وأنّه كان بصدد نقلها الى البقاع بهدف بيعها.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع الموقوف المرجع المعني، بعد أن أعيدت السيارة الى مالكها، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.