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سلسلة موجات حارة نحو لبنان.. والذروة في هذين اليومين!

3
APRIL
2022
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نشر المتخصص بالاحوال الجوية الاب إيلي خنيصر، تقريره حول الطقس في لبنان والمنطقة. وجاء فيه:

سلسلة من الموجات الحارة تطلقها الصحراء الافريقية الكبرى نحو البحر المتوسط وشمال ليبيا ومصر وسوف تتجمع فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وترفع درجات الحرارة ليتحوّل الطقس بين دافئ وشبه حار.

نشر المتخصص بالاحوال الجوية الاب إيلي خنيصر، تقريره حول الطقس في لبنان والمنطقة. وجاء فيه:
سلسلة من الموجات الحارة تطلقها الصحراء الافريقية الكبرى نحو البحر المتوسط وشمال ليبيا ومصر وسوف تتجمع فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وترفع درجات الحرارة ليتحوّل الطقس بين دافئ وشبه حار.

يعود سبب هبوب التيارات المدارية الحارة نحو لبنان والجوار الى انخفاض الضغط الجوّي فوق الصحاري الكبرى وهو ما يسمى منخفض البحر الاحمر، فيمدّد ضغطه المنخفض نحو البحر المتوسط وجنوب اوروبا والشرق الاوسط وتغطي الكتل الدافئة هذه المناطق حتى منتصف الشهر الحالي.

طقس مشمس ودافئ الى غائم جزئياً يسيطر على لبنان، خلال الايام المقبلة يتحول الى حار بين الثلاثاء والاربعاء.
الحرارة على الساحل: 27-29 درجات نهاراً و 19 ليلاً
في البقاع: 28-29 نهاراً و 13 ليلا
على الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 12
على الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و 05 ليلا
الرياح: غربية سرعتها بين 10 و 15 كم
الضغط الجوّي: 1016hpa
الرطوبة: 60%

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