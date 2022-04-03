عناوين الصحف ليوم الأحد 3 نيسان 2022

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النهار: مواقف لاهبة وإعلان لوائح... والعين على الناخبين



الديار: مفاوضات لبنان مع صندوق النقد تتقدم ايجابا وتقارب بوجهات النظر

الكابيتال كونترول يقيد المواطن لا المسؤولين

غدا تنتهي المرحلة الاخيرة لتاليف اللوائح والنتيجة لا اكثرية ولا اقلية

الأنباء الكويتية: رمضان بيروت بلا زينة ولا مواكب فرح.. لوائح انتخابية أعلنت وأخرى تتحضّر

الشرق الأوسط: «أولوية الانتخابات» تدفع استحقاقات لبنانية للتأجيل وأبرزها «الموازنة»

التفاوض مع صندوق النقد ينشط... وشيا تتحرك لإنضاج مفاوضات ترسيم الحدود



الوطن السورية: بحثا العلاقات اﻷخوية وأكدا الاستمرار في العمل المشترك .. اتصال هاتفي بين الرئيس الأسد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد