عناوين الصحف ليوم الأحد 3 نيسان 2022

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النهار: مواقف لاهبة وإعلان لوائح... والعين على الناخبين
الديار: مفاوضات لبنان مع صندوق النقد تتقدم ايجابا وتقارب بوجهات النظر
الكابيتال كونترول يقيد المواطن لا المسؤولين
غدا تنتهي المرحلة الاخيرة لتاليف اللوائح والنتيجة لا اكثرية ولا اقلية
الأنباء الكويتية: رمضان بيروت بلا زينة ولا مواكب فرح.. لوائح انتخابية أعلنت وأخرى تتحضّر
الشرق الأوسط: «أولوية الانتخابات» تدفع استحقاقات لبنانية للتأجيل وأبرزها «الموازنة»
التفاوض مع صندوق النقد ينشط... وشيا تتحرك لإنضاج مفاوضات ترسيم الحدود
الوطن السورية: بحثا العلاقات اﻷخوية وأكدا الاستمرار في العمل المشترك .. اتصال هاتفي بين الرئيس الأسد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد