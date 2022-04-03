living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتخابات 2022- الثبات: هذا أكدته دمشق لزوارها... والسفيرة الأميركية ممتعضة جدًا

3
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-الإدارة الأميركية أنفقت 10 مليار دولار في لبنان
- عادةً تحدث هكذا تباينات عند كل إستحقاق لحسابات إنتخابية 
- هذا ما يثير القلق من إمكان تطيير هذا الإستحقاق

الثبات: حسان الحسن-

رغم المبالغ الضخمة التي أنفقتها الولايات المتحدة في لبنان، المعلوم منها ما أعلنه مساعد وزير الخارجية الأميركية الأسبق ديفيد هيل أمام الكونغرس، في خريف العام 2020، أن الإدارة الأميركية أنفقت 10 مليار دولار في لبنان، جزء منها "لمؤسسات المجتمع المدني"، غير أن هذه الإدارة وإلى جانبها الجمع الذي أعدّته من سياسيين وإعلاميين و"نشطاء المجتمع المدني" وسواهم، لم يفلحوا في تنفيذ المخطط الذي أوجدهم على الساحة اللبنانية، وأعطاهم حيزًا في الشأن العام، وسخّر لهم الإعلام المأجور في سبيل تحقيقه، وهو تقويض مشروع مقاومة الإحتلال الإسرائيلي في لبنان، عبر محاولة تشويه صورة المقاومة أمام الرأي العام.

 

والأهم من ذلك، كان "السعي الدؤوب" للإدارة المذكورة وأدواتها الى ضرب حلفاء المقاومة اللبنانية، من خلال محاولة زرع الشقاق في صفوف هؤلاء الحلفاء، وتذكية الخلافات الداخلية بينهم، وزعزعة ثقة جمهورهم بحليفتهم. ولكن لم يكتب لمخطط ضرب البيئة الحاضنة للمقاومة النجاح، وذلك بفضل الثقة التي أرستها لدى غالبية اللبنانيين المؤمنين بمشروعها، الذي عززه أيضًا تماسك حلف المقاومة في لبنان، وفي طليعته التيار الوطني الحر، الذي رفض كل المحاولات الرامية الى عزل المقاومة منذ العام 2005، غير آبهٍ بالأثمان والنتائج التي ترتبت وتترتب عليه، كإستهداف رئيسه جبران باسيل بالعقوبات الأميركية.

 

إذً أن حلف المقاومة متماسك ومتين، ويخوض غمار مختلف الإستحقاقات صفًا واحدًا، وهذا ما يحدث اليوم في إدارة الإنتخابات النيابية في مختلف الدوائر الإنتخابية على إمتداد الأراضي اللبنانية، ما خلا بروز بعض الشوائب والتباينات التكتيكية في إدارة المعركة الإنتخابية، خصوصّا في مسألة تركيب اللوائح. وعادةً تحدث هكذا تباينات عند كل إستحقاق، لحسابات إنتخابية لا أكثر.

 

وفي هذا الصدد، يتابع حزب الله إتصالاته مع جميع حلفائه لحسن سير إدارة خوض غمار الإنتخابات، مع الحفاظ على إحترام خصوصية كل حليف، وهامش حركته الإنتخابية، تحديدًا لجهة تأليف القوائم الإنتخابية التي تخضع لحسابات الربح والخسارة، على ألا تخرج عن السياق العام للخط السياسي للحلف، بحسب ما يؤكد مرجع في فريق المقاومة. وينقل أن القيادة السورية حريصة على نجاح حلفائها في لبنان في الإنتخابات المقبلة، ولديها كل الثقة بإدارتهم لهذا الإستحقاق، وفي مقدهم حزب الله وأمنيه العام السيد حسن نصر الله. وهذا ما أكدته القيادة السورية لزوار دمشق اللبنانيين في الآونة الأخيرة، فجددت تأكيد حرصها على تعزيز دور حلفائها اللبنانيين من أحزاب وعائلات وطنية عريقة وحليفة تاريخية لسورية والمقاومة، كعائلات لحود وأرسلان وكرامي وفرنجية، ودائماً بحسب معلومات المرجع.

 

وفي الوقت عينه، يكشف المرجع أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، ممتعضة جدًا من أداء المجموعات التي تدور في "فلك عوكر". وهذا ما عبرّت عنه في إجتماعٍ عقدته معهم مؤخرًا في مقر سفارتها، بعد صدور نتائج الإستطلاعات الأخيرة للنتائج المتوقعة للإنتخابات المرتقبة، التي جاءت مخيّبةً لآمال شيا وإدارتها. فقد أعطت بعض هذه الإحصاءات حصول حزب الله وحلفائه من 71 الى 74 مقعدًا في البرلمان العتيد، رغم كل الدعم المالي التي تلقته "مجموعات عوكر". وهذا ما يثير القلق من إمكان تطيير هذا الإستحقاق، يختم المرجع.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout