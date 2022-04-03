الديار: مفاوضات لبنان مع صندوق النقد تتقدم ايجابا

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كشفت مصادر حكومية للديار ان المفاوضات بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي يتقدم بشكل جيد وايجابي حيث يجتمعون يوميا لمناقشة كل الملاحظات التي يضعها الصندوق من جهة ولتوضيح المسائل التي تتماشى مع طبيعة الامور في لبنان من جهة اخرى، بما انه ليس هناك قانون كابيتال كونترول عام يطبق على كل البلدان.

واشارت المصادر الى ان وفد الصندوق المؤلف من 10 اشخاص قدم اقتراحات مكتوبة وستناقش الاسبوع المقبل معربة عن املها في التوقيع على اتفاق قريب جدا. واضافت ان هناك تقاربا في وجهات النظر حول المسائل المهمة ولا خلاف جوهريا في خطة التعافي الاقتصادي للبنان.