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"آبل" تطلق تحديثا جديدا لإنقاذ هواتفها من مشكلة نفاد شحن البطارية

2
APRIL
2022
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أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS لمعالجة مشكلات كانت تعاني منها بعض هواتف آيفون.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن تحديث iOS 15.4.1 لا يضيف تقريبا ميزات جديدة لهواتف آيفون بل يعالج بعض الاخطا البرمجية التي كانت في نسخة نظام التشغيل السابقة، ومنها مشكلة سرعة نفاد شحن البطارية التي اشتكى منها بعض مستخدمي تلك الأجهزة.

وعالج التحديث الجديد أيضا مشكلات برمجية لأجهزة Braille التي كانت لا تستجيب بالشكل المطلوب عند التنقل بالنصوص أوعرض التنبيهات، كما تحسنت مع هذا التحديث إمكانيات الاتصال في أجهزة السمع الموجودة في هواتف آيفون والتي كانت تفقد الاتصال أثناء استعمال تطبيقات معينة.

وكان العديد من مستخدمي هواتف iPhone 13 Pro و Pro Max قد اشتكوا من ظهور مشكلات في سرعة نفاذ شحن بطاريات أجهزتهم بعد أن قاموا بتحميل نسخة iOS 15.4 التي أطلقتها آبل مؤخرا، وأشار البعض إلى أن الهواتف باتت تعمل نصف يوم تقريبا بعد شحن بطاريتها بشكل كامل.

المصدر: 4pda

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