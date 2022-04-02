living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

آلان عون في لقاء انتخابي: المسؤولية تقتضي مواجهة الانهيار والقيام بالخطوات الجريئة للخروج من الفجوة ولا احد أو فريق يمكنه أن يحلّ مكان الدولة

2
APRIL
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لبّى النائب آلان عون دعوة أقيمت على شرفه التقى فيها عدداً من أهالي قضاء بعبدا وكان له كلمة جاء فيها: " المسؤولية كبيرة في الانتخابات المقبلة لأن الإنهيار الكبير الذي حصل يتطلّب مواجهة كبيرة والمطلوب أن يعي كل من يتقدّم الى اي موقع مسؤولية في الدولة واولها في الانتخابات النيابية الى حجم المطلوب لإنتشال البلد من ما حلّ به.


فالمطلوب خطوات جريئة بعيداً عن الشعبويات التي لا تقدّم الا الكلام للناس دون ان تطرح حلول لهم وحان الوقت لكي يتحمّل الجميع مسؤولياتهم تجاه العملية الانقاذية التي لا مفرّ منها.


وبعيداً عن المزايدات والسقوف العالية، سيكتشف الجميع أن الكلّ محكوم بأن يتشارك مع الآخرين داخل المؤسسات وفقاً لما سيقرّره الشعب اللبناني من تمثيل، وسيكتشف اعتى المزايدين والسلبيّين وأصحاب شعار "كلن يعني كلن" أنهم محكومون بالتعاون مع الآخرين داخل المؤسسات في هذا النظام التشاركي مهما كان رأيهم بهم.


هذه التجربة التي على أساسها سعينا الى تفاهمات، نجح بعضها وأخفق بعضها الآخر، ولكننا سنبقى نسعى لإستنهاض كل الجهود لإعادة تمكين الدولة من النهوض والقيام بواجباتها."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout