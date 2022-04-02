آلان عون في لقاء انتخابي: المسؤولية تقتضي مواجهة الانهيار والقيام بالخطوات الجريئة للخروج من الفجوة ولا احد أو فريق يمكنه أن يحلّ مكان الدولة

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لبّى النائب آلان عون دعوة أقيمت على شرفه التقى فيها عدداً من أهالي قضاء بعبدا وكان له كلمة جاء فيها: " المسؤولية كبيرة في الانتخابات المقبلة لأن الإنهيار الكبير الذي حصل يتطلّب مواجهة كبيرة والمطلوب أن يعي كل من يتقدّم الى اي موقع مسؤولية في الدولة واولها في الانتخابات النيابية الى حجم المطلوب لإنتشال البلد من ما حلّ به.



فالمطلوب خطوات جريئة بعيداً عن الشعبويات التي لا تقدّم الا الكلام للناس دون ان تطرح حلول لهم وحان الوقت لكي يتحمّل الجميع مسؤولياتهم تجاه العملية الانقاذية التي لا مفرّ منها.



وبعيداً عن المزايدات والسقوف العالية، سيكتشف الجميع أن الكلّ محكوم بأن يتشارك مع الآخرين داخل المؤسسات وفقاً لما سيقرّره الشعب اللبناني من تمثيل، وسيكتشف اعتى المزايدين والسلبيّين وأصحاب شعار "كلن يعني كلن" أنهم محكومون بالتعاون مع الآخرين داخل المؤسسات في هذا النظام التشاركي مهما كان رأيهم بهم.



هذه التجربة التي على أساسها سعينا الى تفاهمات، نجح بعضها وأخفق بعضها الآخر، ولكننا سنبقى نسعى لإستنهاض كل الجهود لإعادة تمكين الدولة من النهوض والقيام بواجباتها."