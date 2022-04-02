قوى الأمن: توقيف رئيس شبكة مروجي مخدرات في عرمون

في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة تجار ومروجي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات للشعبة حول قيام أحد الأشخاص بترؤس شبكة من مروجي المخدرات في منطقة عرمون.ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى: ح. ش. (مواليد العام 1986، سوري)، من أبرز تجار المخدرات، ويدير شبكة من المروجين ضمن منطقة عرمون، كما يعد من الأشخاص الخطرين ومسلح بصورة مستمرة. وعلى الأثر، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدًا لتوقيفه.وبتاريخ 28-3-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة في محلة عرمون على متن سيارة نوع "تويوتا كورولا"، فعملت على نصب كمين محكم له أسفر عن توقيفه، بعد أن أقدم على شهر مسدس حربي بوجه العناصر محاولًا إطلاق النار باتجاههم، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه وانتزاع المسدس منه وضبطه، وهو من نوع "توغاريف" مع ممشط يحتوي على 4 طلقات وطلقة داخل حجرة النار.وبتفتيشه والسيارة تم ضبط ما يلي: 20 علبة بلاستيكية تحتوي مادة الباز كوكايين، 120 مظروفًا بداخلها مادة الكوكايين، مادة بيضاء اللون، كمية من حشيشة الكيف، دواء مخدر، سكين (6 طقات)، هاتفين خلويين ومبالغ مالية. كذلك، عثر داخل منزله وإحدى الغرف المستأجرة من قبله في محلة عرمون على كمية من مواد: الباز كوكايين، الكوكايين وحشيشة الكيف، طلقات نارية صالحة للإستعمال و5 هواتف خلوية.وبالتحقيق معه، إعترف بقيامه بتجارة وترويج المخدرات في محلتي خلدة والشويفات، وأنه يقوم بتسليم كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى شبكة من المروجين الذين يعملون لصالحه.وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.