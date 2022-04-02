living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان في لقاء متني: "بدكن تحرروا القرار انتخبوا تيار"

2
APRIL
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نقاتل ونصالح بشرف ونبقى كما نحن بمبادئنا وأهدافنا ولا نتغيّر "ونحنا بدنا وعملنا" وسنبقى

كنعان في لقاء متني: "بدكن تحرروا القرار انتخبوا تيار"

أطلب ثقتكم لاستمرارية مشروع اصلاحي "مش كرسي"

أكد النائب ابراهيم كنعان أننا "اصحاب مشروع لا كرسي ونرفع التحدي لا من أجل مقعد نيابي بل لأننا نخوض معركة الاصلاح واستعادة الدولة من خلال المؤسسات وبالعمل لا بالسجال والبكاء والنحيب ".

كلام كنعان جاء خلال لقاء بدعوة من لجنة الشباب في هيئة قضاء المتن الشمالي في التيار الوطني الحر، بحضور أعضاء الهيئة ومخاتير وفعاليات متنية.

وتوجّه كنعان الى الحضور ومن خلالهم الى المتنيين بالقول "الصوت في صندوق الاقتراع ليس لي أو لأشخاص بل هو للبنان السيد الحر المستقل ولبنان الحق والحقيقة وللشهداء الذين سقطوا ليبقى الوطن، في ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ وما قبله وما بعده".

اضاف كنعان "اعتدنا أن نقاتل ونواجه من أجل كرامتنا وأولادنا ووطننا لا من أجل مجد باطل، واذا كلّفتونا بثقتكم وشرّفتونا بتمثيلكم سنواصل نضالنا من داخل المؤسسات للتدقيق الجنائي والاصلاح المالي وأموال المودعين واصلاح النظام العفن في لبنان".

وقال "نقاتل ونصالح بشرف ونبقى كما نحن بمبادئنا وأهدافنا ولا نتغيّر "ونحنا بدنا وعملنا" وسنبقى في المرحلة المقبلة".

وتابع: "أتقدم لنيل ثقة المتنيين الذين عانوا ما عانوه من وضع اليد على ودائعهم نتيجة سنوات من التركيبة السلطوية المصرفية. وقد تحديتهم منذ ال٢٠١٠ من خلال التدقيق والرقابة التي قامت بها لجنة المال والموازنة بدعم من العماد ميشال عون، وكان "الابراء المستحيل". والا تستغربون أنه لم ينوجد من يدّعي أمام القضاء لتكذيب ما قلناه؟ لماذا؟ لأن ما قلته هو الحقيقة التي لا يمكن تكذيبها".

واشار كنعان الى "اننا قرعنا جرس الانذار منذ سنوات في لجنة المال لكنهم صموا آذانهم واستمروا بحكومات السرقة والنهب وشنّوا علينا الحملات، بعدما تحاصصوا واختلفوا".

وأكد مواصلة السعي "لتغيير السياسة المالية والمصرفية ومنع السلطة التتفيذية من أي عمل يستهدف حقوق المودعين واللبنانيين، واستكمال التشريعات والحرص على تطبيقها. لأنه لا يكفي اقرار القوانين، بل على الحكومة تطبيقها، وعلى القضاء المحاسبة".

وسأل كنعان "وبالمناسبة، "وينو القضاء" وملف الحسابات المالية و٢٧ مليار دولار من الأموال غير المعروفة كيفية انفاقها نائم في ديوان المحاسبة والتوظيف العشوائي الذي فندناه في العام ٢٠١٨ باق من دون محاسبة؟".

وختم كنعان بالقول "تريدون وقف هذا المسار؟ بدكن تحرير القرار؟ انتخبوا تيار".

وكانت في البداية كلمة لمسؤول لجنة الشباب في الهيئة شربل خوري شكر فيها لكنعان تلبيته للدعوة للقاء الشباب المتني، معتبرا ان الانتخابات فرصة ليمارس الشباب حقهم بالاقتراع لصالح مشروع اصلاحي.

اما منسق هيئة المتن الشمالي في التيار ايلي خوري فاعتبر ان المعركة الانتخابية هي بين كذبهم وحقيقتنا، وفي النهاية فالكدب سينكشف وتبقى الحقيقة، مشيراً الى ان كذبهم شعبوية وتضليل وحقيقتنا رقابة برلمانية قام بها النائب كنعان وتشريع واقرار للقوانين الاصلاحية.

وقد قدّم اللقاء الصحافي حبيب يونس الذي اعتبر ان النائب كنعان يمثل نموذجاً للشباب، اذ بدأ نضاله في عمر الشباب من اجل السياة والاستقلال واستمر به من داخل المؤسسات من أجل اصلاح الدولة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout