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نقاتل ونصالح بشرف ونبقى كما نحن بمبادئنا وأهدافنا ولا نتغيّر "ونحنا بدنا وعملنا" وسنبقى

كنعان في لقاء متني: "بدكن تحرروا القرار انتخبوا تيار"

أطلب ثقتكم لاستمرارية مشروع اصلاحي "مش كرسي"

أكد النائب ابراهيم كنعان أننا "اصحاب مشروع لا كرسي ونرفع التحدي لا من أجل مقعد نيابي بل لأننا نخوض معركة الاصلاح واستعادة الدولة من خلال المؤسسات وبالعمل لا بالسجال والبكاء والنحيب ".

كلام كنعان جاء خلال لقاء بدعوة من لجنة الشباب في هيئة قضاء المتن الشمالي في التيار الوطني الحر، بحضور أعضاء الهيئة ومخاتير وفعاليات متنية.

وتوجّه كنعان الى الحضور ومن خلالهم الى المتنيين بالقول "الصوت في صندوق الاقتراع ليس لي أو لأشخاص بل هو للبنان السيد الحر المستقل ولبنان الحق والحقيقة وللشهداء الذين سقطوا ليبقى الوطن، في ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ وما قبله وما بعده".

اضاف كنعان "اعتدنا أن نقاتل ونواجه من أجل كرامتنا وأولادنا ووطننا لا من أجل مجد باطل، واذا كلّفتونا بثقتكم وشرّفتونا بتمثيلكم سنواصل نضالنا من داخل المؤسسات للتدقيق الجنائي والاصلاح المالي وأموال المودعين واصلاح النظام العفن في لبنان".

وقال "نقاتل ونصالح بشرف ونبقى كما نحن بمبادئنا وأهدافنا ولا نتغيّر "ونحنا بدنا وعملنا" وسنبقى في المرحلة المقبلة".

وتابع: "أتقدم لنيل ثقة المتنيين الذين عانوا ما عانوه من وضع اليد على ودائعهم نتيجة سنوات من التركيبة السلطوية المصرفية. وقد تحديتهم منذ ال٢٠١٠ من خلال التدقيق والرقابة التي قامت بها لجنة المال والموازنة بدعم من العماد ميشال عون، وكان "الابراء المستحيل". والا تستغربون أنه لم ينوجد من يدّعي أمام القضاء لتكذيب ما قلناه؟ لماذا؟ لأن ما قلته هو الحقيقة التي لا يمكن تكذيبها".

واشار كنعان الى "اننا قرعنا جرس الانذار منذ سنوات في لجنة المال لكنهم صموا آذانهم واستمروا بحكومات السرقة والنهب وشنّوا علينا الحملات، بعدما تحاصصوا واختلفوا".

وأكد مواصلة السعي "لتغيير السياسة المالية والمصرفية ومنع السلطة التتفيذية من أي عمل يستهدف حقوق المودعين واللبنانيين، واستكمال التشريعات والحرص على تطبيقها. لأنه لا يكفي اقرار القوانين، بل على الحكومة تطبيقها، وعلى القضاء المحاسبة".

وسأل كنعان "وبالمناسبة، "وينو القضاء" وملف الحسابات المالية و٢٧ مليار دولار من الأموال غير المعروفة كيفية انفاقها نائم في ديوان المحاسبة والتوظيف العشوائي الذي فندناه في العام ٢٠١٨ باق من دون محاسبة؟".

وختم كنعان بالقول "تريدون وقف هذا المسار؟ بدكن تحرير القرار؟ انتخبوا تيار".

وكانت في البداية كلمة لمسؤول لجنة الشباب في الهيئة شربل خوري شكر فيها لكنعان تلبيته للدعوة للقاء الشباب المتني، معتبرا ان الانتخابات فرصة ليمارس الشباب حقهم بالاقتراع لصالح مشروع اصلاحي.

اما منسق هيئة المتن الشمالي في التيار ايلي خوري فاعتبر ان المعركة الانتخابية هي بين كذبهم وحقيقتنا، وفي النهاية فالكدب سينكشف وتبقى الحقيقة، مشيراً الى ان كذبهم شعبوية وتضليل وحقيقتنا رقابة برلمانية قام بها النائب كنعان وتشريع واقرار للقوانين الاصلاحية.

وقد قدّم اللقاء الصحافي حبيب يونس الذي اعتبر ان النائب كنعان يمثل نموذجاً للشباب، اذ بدأ نضاله في عمر الشباب من اجل السياة والاستقلال واستمر به من داخل المؤسسات من أجل اصلاح الدولة.