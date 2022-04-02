حراك المتعاقدين: لحل مشكلة بدل النقل ودفع الحوافز

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طالب تجمع لجان المتعاقدين ولجنة متعاقدي الأساسي والإجرائي والمستعان، في بيان، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ب "إرسال البيانات والجداول الخاصة باحتساب بدل النقل إلى الثانويات والمدارس لتعبئتها وإرسالها إلى وزارة التربية عن كامل الأشهر السابقة في حدود نهاية الشهر الحالي، وحل مشكلة عدم دفع حوافز 180 و90 دولارا ودفعها هذا الشهر، احتساب كامل حوافز شهر كانون الثاني لكافة المتعاقدين والاجرائي والمستعان وأساتذة صناديق المدارس وأساتذة المكننة لأن التعطيل كان سببه عطلة وزارة التربية الكورونية والروابط".



ودعا الى "تأمين تغطية مستحقات أساتذة المستعان بهم عن الفصول الثلاثة ودفعها بأوقاتها مع الثانوي والأساسي والاجرائي مع دفع كامل الحوافز"، مضيفا "لديك في حساب وزارة التربية أكثر من 250 مليون دولار من الدول المانحة اقتطعت منهم 37 مليون دولار لتجديد المناهج وهو رقم كبير قياسا بمبلغ 25 مليون دولار اقتطعتها كحوافز للمعلمين 90 دولارا طيلة العام الدراسي".

وسأل الحراك وزير التربية: "كيف يكون الإضراب غير قانوني وحراما من ثلاثة أشهر واليوم يصبح حلالا وقانونيا؟"