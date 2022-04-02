حسن عز الدين: الأميركي يريد إقصاء المقاومة ومن معها في الانتخابات

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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين، أن "الأميركي يريد من الاستحقاق الانتخابي أن يكون معركة سياسية في هذا البلد، لأنه يريد أن يقصي المقاومة والمتحالفين معها، بحيث لا ينجحوا في الانتخابات، وبالتالي يحصل الأميركي على أغلبية مطلقة تتيح له أن يتحكم بمفاصل هذا النظام السياسي، ويتحكم بمستقبله وقراره الوطني الحر والمستقل".

وخلال لقاء سياسي أقيم في مجمع الخضرا الديني الثقافي في مدينة صور مع المهن الحرة، أكد عز الدين أننا "ننظر إلى الانتخابات النيابية على أنها في الحقيقة فرصة مهمة للبنان، وأنها واجب وطني يجب أن نمارسه، وبالتالي ننظر إلى المعركة أنها معركة تنافس انتخابي يؤدي إلى نتائج سياسية سيكون لها أثر كبير جدا في مستقبل لبنان".

وختم عز الدين: "إذا فزنا في هذا الاستحقاق الانتخابي على الطرف الآخر المرتبط بأميركا وأدواتها ومن معهم والذين يدفعون المال السياسي ويخططون مباشرة لإدارة المعركة الانتخابية، فنكون قد حققنا نصرا لمصلحة لبنان والقرار الوطني المستقل فيه، لندخل حينئذ في بداية معالجات اقتصادية وسياسية مهمة جدا تعبر عن خيار آخر غير الخيار الذي أوصل البلاد والعباد إلى ما وصل إليه".