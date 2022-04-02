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وزير الزراعة: ما من أزمة قمح أو سكر أو زيت

2
APRIL
2022
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أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن “ألا أزمة قمح في لبنان ولكن هناك أسعار مرتفعة، نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية”.

وقال  “سيتم مسح دقيق لكل الأراضي المزروعة في الداخل وفي الساحل ليكون لدينا معلومات حقيقية ودقيقة لكل مزارع، لنصل إلى مرحلة الدعم الذي سيكون مؤمنا لنا من قبل الدول والهيئات المانحة، فكل العمل الحكومي ينصب اليوم على الدعم باتجاه واحد وهو القمح”.

كلام الحاج حسن جاء خلال لقاء تكريمي لعدد من فاعليات البقاع الغربي وراشيا ومزارعيه ورؤساء الجمعيات وأعضاء النقابات الزراعية ورؤساء بلديات ومخاتير، برعاية عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل مرشح الثنائي الوطني في البقاع الغربي وراشيا قبلان قبلان في مشغرة، وحضره المرشح عن المقعد الدوزي في الدائرة الأستاذ طارق الداوود.

وحول الضمانة لمزارعي القمح بأن الدولة ستستلم محصولهم قال الحاج حسن:” لا يمكن للدولة اللبنانية وللخطة التي أطلقناها أن تنجح إذا لم تكن الضمانة موجودة، وأنا أؤكد أن الحكومة اللبنانية اتخذت القرار بإجماع أن يكون المحصول من القمح الطري والصلب بعهدة الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الإقتصاد على أن يوضع آلية واضحة لجهة الأسعار والتوقيت والدفع، ومن الآن حتى موسم الحصاد ستكون الأمور قد اكتملت بهذا الخصوص”.

وقال “في موضوع الكابيتال كونترول، نحن كثنائي وطني في الحكومة اللبنانية كان لنا موقفا وسجلنا اعتراضا، لأنه في الشكل والمضمون هناك اخطاء قانونية مميتة، وهناك اشكالية قانونية يجب أن تحل والأمر بات في عهدة مجلس النواب”.

 وطمأن وزير الزراعة المواطنين بألا أزمة على مستوى السكر والزيت والقمح.

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