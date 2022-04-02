كتل هوائية حارة.. اليكم طقس الايام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس الصباحية ان تسيطر كتل هوائية حارة نسبياً على لبنان مع درجات حرارة فوق معدلات شهر نيسان بحوالي ٥ درجات خاصة جنوب البلاد.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين ١٥ و ٢٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح المحمّلة بالغبار خاصة في النصف الجنوبي من البلاد فتسوء معها الرؤيا احيانا.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة و رياح ناشطة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وبقاء ظهور الغبار في الاجواء.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل و انخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية ورياح ناشطة واستمرار ظهور الغبار في الاجواء.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة و رياح ناشطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و بقاء ظهور الغبار في الاجواء.