عناوين الصحف ليوم السبت 2 نيسان 2022

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الأخبار

ـ نهاية «نهاية التاريخ»

ـ «معركة الجبل»: رهان الرياض الأخير

ـ لا «حلّ سحرياً» للعمليات: إسرائيل تستعدّ لتصعيد مطوَّل

ـ أزمة نفايات صيدا «تفرّق العشاق»: تراشق الاتهامات لا يشغّل المعمل

البناء

ـ موسكو لتهدئة المسارين العسكريّ والتفاوضيّ وتدفع بمسار الغاز والروبل إلى الواجهة

ـ فلسطين تستقبل رمضان بالمواجهة… واليمن يدخل أول هدنة مشروطة برفع الحصار

ـ برّي: عيون العالم في 15 أيار على حجم المشاركة الانتخابيّة في الجنوب

الجمهورية

ـ المجتمع الدولي: للإنتخابات في موعدها

ـ بري: مصير لبنان تحدِّده الإنتخابات

ـ مهمة وفد صندوق النقد تنتهي الى لا شيء؟

ـ أول ضربة أوكرانية تستهدف أرضاً روسية

اللواء

ـ يوم «اللوائح المقاتلة»: أمراء السلطة يتحدثون عن حرب إلغاء بالصناديق!

ـ «بيروت تُواجه»: لمنع الهيمنة على العاصمة والأكثرية النيابية.. واتصالات لجلسة حكومية قريبة

ـ استشهاد أسير مُحرَّر في مواجهات والاحتلال يحشد في الضفة

ـ هدنة في اليمن لمدة شهرين

الديار

ـ المفاوضات مع صندوق النقد تقترب من اتفاق الأحرف الأولى في نيسان

ـ عون يسعى لاقالة سلامة قبل الانتخابات وميقاتي على موقفه المعارض

ـ بري: مصير لبنان مُرتبط بالانتخابات... والسنيورة يخرق قرار الحريري في 3 دوائر