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عناوين الصحف ليوم السبت 2 نيسان 2022

2
APRIL
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الأخبار

ـ نهاية «نهاية التاريخ»
ـ «معركة الجبل»: رهان الرياض الأخير
ـ لا «حلّ سحرياً» للعمليات: إسرائيل تستعدّ لتصعيد مطوَّل
ـ أزمة نفايات صيدا «تفرّق العشاق»: تراشق الاتهامات لا يشغّل المعمل

البناء
ـ موسكو لتهدئة المسارين العسكريّ والتفاوضيّ وتدفع بمسار الغاز والروبل إلى الواجهة
ـ فلسطين تستقبل رمضان بالمواجهة… واليمن يدخل أول هدنة مشروطة برفع الحصار
ـ برّي: عيون العالم في 15 أيار على حجم المشاركة الانتخابيّة في الجنوب

الجمهورية
ـ المجتمع الدولي: للإنتخابات في موعدها
ـ بري: مصير لبنان تحدِّده الإنتخابات
ـ مهمة وفد صندوق النقد تنتهي الى لا شيء؟
ـ أول ضربة أوكرانية تستهدف أرضاً روسية

اللواء
ـ يوم «اللوائح المقاتلة»: أمراء السلطة يتحدثون عن حرب إلغاء بالصناديق!
ـ «بيروت تُواجه»: لمنع الهيمنة على العاصمة والأكثرية النيابية.. واتصالات لجلسة حكومية قريبة
ـ استشهاد أسير مُحرَّر في مواجهات والاحتلال يحشد في الضفة
ـ هدنة في اليمن لمدة شهرين

الديار
ـ المفاوضات مع صندوق النقد تقترب من اتفاق الأحرف الأولى في نيسان
ـ عون يسعى لاقالة سلامة قبل الانتخابات وميقاتي على موقفه المعارض
ـ بري: مصير لبنان مُرتبط بالانتخابات... والسنيورة يخرق قرار الحريري في 3 دوائر

 

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