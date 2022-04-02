أسرار الصحف ليوم السبت 2 نيسان 2022

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البناء

علق دبلوماسي خليجي على انطلاق مسار الهدنة في اليمن بالإعلان عن قرار بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بالقول هذا يعني أن الاتفاق النووي بين الغرب وإيران اكتملت عدّته وأن الانفتاح الخليجي على سورية سيتسارع وأن استحقاقات العراق ستنتظر والمواجهة في لبنان بلا تغطية.



سجّلت جهات إحصائيّة انتخابيّة تراجع القدرة الاستنهاضيّة للشخصيات المستقلة للمقترعين وسقوط هالة أرقام التحشيد المفترضة لحساب تحوّل الانتخابات الى مواجهة بين مقترعي بيئات الكتل الحزبية ما سيؤدي الى انخفاض المشاركة وانخفاض الحاصل الى حدود تمثيل الأحزاب المتنافسة في بيئتها.

الجمهورية

ـ من المرتقب أن تعلن الجهات المسؤولة المعنية قريباً مسار ملف حسّاس تأخر في الإنجاز.

ـ شَكا مسؤولون حزبيون في أكثر من تنظيم مِن تجاهلهم في تشكيل اللوائح وخصوصاً تلك التي بُنيت على أسس مالية في اللحظات الأخيرة.

ـ تسلمت قيادات حزبية أكثر من استقالة بعد لحظات من تشكيل بعض اللوائح الإنتخابية التي تسرّب إليها حزبيّون من اكثر من طرف وجهة.

اللواء



بدأت جهات عليا جسّ النبض الأوروبي والدولي حول الاستحقاق الرئاسي لجهة الصراع الدائر بين تبكير الانتخابات وتأخيرها إلى ما قبل نهاية السنة..



أبرزت وسائل إعلام روسية زيارة نائب لبناني، ومرشح للإنتخابات في محاولة واضحة لإرسال رسالة احتجاج على أداء قيادي حزبي صديق..



بات بحكم المؤكد أن وزيرة سابقة، ستُعيَّن عميدة في كلية كبيرة من كليات الجامعة في إطار تبادل التعيينات في كليات ومعاهد الجامعة..